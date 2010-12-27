Выставка "Пусть меня научат"

Какие профессии выбирала молодёжь 1920-1930-х годов?

Музей Сергея Кирова приглашает на выставку "Пусть меня научат", название которой даёт отсылку к стихотворению Владимира Маяковского "Кем быть?". Благодаря выставке можно узнать, какие профессии были популярны среди молодежи 1920-1930-х годов. Как молодых людей поддерживало государство, какие специальности были особенно нужны, в чём заключалась специфика системы образования. В экспозицию вошли плакаты, документы, фотографии.

Место: Музей Кирова (Музей-квартира Кирова), Каменноостровский пр-т, д.26-28

Цена: от 150 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: https://kapuchin.livejournal.com