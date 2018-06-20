Выставка "Пробуждение"

Петербургский художник Дмитрий Кустанович представляет самую весеннюю выставку картин.

В Галерее Дмитрия Кустановича жители и города Петербурга могут познакомиться с яркими примерами пространственного реализма. Художник изображает морские просторы и дождливый город на Неве, храмы и огромное количество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке картины можно не только смотреть, но и купить понравившуюся.

Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Галерея Кустановича/ Facebook