Выставка "Пробуждение"

В Галерее Дмитрия Кустановича жители и города Петербурга могут познакомиться с яркими примерами пространственного реализма. Художник изображает морские просторы и дождливый город на Неве, храмы и огромное количество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке картины можно не только смотреть, но и купить понравившуюся.
Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Галерея Кустановича/ Facebook
Оставить комментарий