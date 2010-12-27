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Выставка "Про себя и вслух. Скульптурные высказывания о человеке"
Сегодня, 12:00
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himif

Выставка "Про себя и вслух. Скульптурные высказывания о человеке"

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Живые эмоции и характер в неживом материале.

Выставка проходит в пространстве бывшей скульптурной мастерской Михаила Аникушина. Двадцать петербургских скульпторов все вместе поразмышляли о человеческих качествах и выразили мысли в бюстах и конструкциях. В скульптурах запечатлены мимика, манеры, движения. На выставке можно взаимодействовать с некоторыми объектами, почувствовать характер вылепленных персонажей максимально близко.

Посетить ее можно с 11.00 до 18.00.

Место: Вяземский пер., 8
Возрастное ограничение: 6 +
Цена билета: от 150 рублей, детям до 7 лет вход свободный

Фото: Мастерская Аникушина, ВКонтакте

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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