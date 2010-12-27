Выставка "Пластическая масса"

Эволюция не только направлений в искусстве, но и материалов.

С течением времени менялись не только направления в искусстве, но и материалы, из которых это искусство создается. На примере 70 работ 30 художников посетители смогут увидеть увлекательную картину прогресса в жизни и в искусстве, где появление новых технологий оказывает важное воздействие на мироощущение наших современников.

В полном объеме на экспозиции представят многообразие приемов работы отечественных скульпторов второй половины XX - XXI века с различными полимерными материалами, среди них - различные виды пластмасс, композитные смеси и многое другое. Некоторые работы выполнены в технике ready-made и основаны на использовании уже готового объекта.

Выставка продлится до 21 октября 2019.

Место: Мраморный дворец (Миллионная ул., 5А)

Фото: Ю.Нерода / rusmuseum.ru