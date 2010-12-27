Выставка "Петербургские лилии"

Можно не только увидеть красивые цветы, но и приобрести посадочный материал.

На выставке представлены сорта, которые наиболее подходят для выращивания в условиях Петербурга и Ленобласти - LA-, LO-, OT- и восточные гибриды. Посетители увидят лилии всех цветов - белые, желтые, оранжевые, красные, лососевые, кремовые и многие другие.

Большинство из них происходят из Азии и Европы. Всего в настоящее время выведено более 10 тыс. сортов лилий разных размеров, окрасок и ароматов

Цветы на выставке представлены в срезке. Также посетители могут пообщаться с лучшими специалистами и приобрести посадочный материал из "первых рук".

Выставка продлится до 18 августа 2019.

Место: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2)

Цена: от 100 рублей; детям до 4 лет - бесплатно

Фото: vk.com/id1508054