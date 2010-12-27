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Выставка "Петербург. Шёлк. Серебро"
Сегодня, 10:00
537
nastya960

Выставка "Петербург. Шёлк. Серебро"

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Вдохновение художница Анастасия Швабская черпает в музыке и петербургской архитектуре.

В Детской библиотеке истории и культуры Петербурга представлена выставка Анастасии Швабской – члена Творческого союза художников. Свои коллажи, сделанные вручную, она обрабатывает в графическом редакторе, а затем печатает на шёлке или картоне. Также Швабская разрабатывает дизайн ювелирных украшений, делает аксессуары из кожи и серебра.

Место: Детская библиотека истории и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72) 

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Instagram/ schwabskaya

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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