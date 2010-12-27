Выставка "Петербург. Шёлк. Серебро"

В Детской библиотеке истории и культуры Петербурга представлена выставка Анастасии Швабской – члена Творческого союза художников. Свои коллажи, сделанные вручную, она обрабатывает в графическом редакторе, а затем печатает на шёлке или картоне. Также Швабская разрабатывает дизайн ювелирных украшений, делает аксессуары из кожи и серебра.
Место: Детская библиотека истории и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72)
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Instagram/ schwabskaya
Обсуждение ( 0 )