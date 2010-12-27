Выставка "Петербург. Шёлк. Серебро"

Вдохновение художница Анастасия Швабская черпает в музыке и петербургской архитектуре.

В Детской библиотеке истории и культуры Петербурга развернулась выставка Анастасии Швабской – члена Творческого союза художников. Свои авторские коллажи, сделанные вручную, она позже обрабатывает в графическом редакторе, а затем печатает на шёлке или картоне. Также Швабская разрабатывает дизайн ювелирных украшений, делает аксессуары из кожи и серебра.

Место: Детская библиотека истории и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Instagram/ schwabskaya