Выставка "Паоло Уччелло"

В Эрмитаже представят картину одного из выдающихся мастеров Флоренции XV века.

В апреле из парижского Музея Жакмар-Андре в Петербург доставят произведение Паоло Уччелло "Святой Георгий, поражающий дракона". В собрании Государственного Эрмитажа ещё нет ни одного произведения этого известного итальянского живописца. Главное увлечение художника – поиски линейной перспективы, сочетающиеся здесь с декоративным решением многих сюжетов, что можно будет увидеть в Аполлоновском зале Эрмитажа.

Дата проведения: 13 апреля – 14 июля

Время: вт, чт, сб, вс 10:30–18:00

ср, пт 10:30–21:00

Место: Эрмитаж (Главный музейный комплекс)

Адрес: пл. Дворцовая, д. 2, рядом с метро "Адмиралтейская", "Гостиный Двор"

Цена: от 0 до 700 рублей