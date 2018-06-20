Выставка "Паоло Уччелло"

В апреле из парижского Музея Жакмар-Андре в Петербург доставят произведение Паоло Уччелло "Святой Георгий, поражающий дракона". В собрании Государственного Эрмитажа ещё нет ни одного произведения этого известного итальянского живописца. Главное увлечение художника – поиски линейной перспективы, сочетающиеся здесь с декоративным решением многих сюжетов, что можно будет увидеть в Аполлоновском зале Эрмитажа.
Дата проведения: 13 апреля – 14 июля
Время: вт, чт, сб, вс 10:30–18:00
ср, пт 10:30–21:00
Место: Эрмитаж (Главный музейный комплекс)
Адрес: пл. Дворцовая, д. 2, рядом с метро "Адмиралтейская", "Гостиный Двор"
Цена: от 0 до 700 рублей
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