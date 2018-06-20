Выставка PROКОСМОС

Полёт к звёздам в компании великих умов прошлого, настоящего и будущего.

В пространстве Nautilus Space ("Наутилус Спейс") развернулась не просто выставка, на которой показаны множество "космических" экспонатов. Также здесь есть ряд интерактивных зон. Они позволят отправиться в открытый космос, узнать свой вес на других планетах Солнечной системы, побывать в космической оранжерее будущего. Также посетителей ждут различные встречи с космонавтами и документальные фильмы.

Место: Событийное пространство Nautilus (16-я линия ВО, д. 83)

Цена: от 350 до 700 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: PROКОСМОС: Межпланетные путешествия в Петербурге/ ВК