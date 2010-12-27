Выставка "Открытый космос"

На этой выставке можно не только узнать об истории освоения человеком космоса, но и собрать нано-спутник, построить базу на Марсе и рассчитать вес собственного тела по прибытии на Венеру.

В музее связи представлена выставка, которая посвящена достижениям отечественных исследователей космоса, конструкторов. В экспозиции находятся более 200 предметов. Это и макеты ракет и личные вещи Циолковского, дипломный проект Гагарина. В интерактивной зоне с помощью очков виртуальной реальности можно отправиться в космос, также можно смастерить свой нано-спутник, встретиться с настоящими космонавтами и послушать лекции.

Место: Музей связи (Почтамтский пер., д.4)

Цена: Школьники, студенты, пенсионеры в будние дни — 350 рублей; Школьники, студенты, пенсионеры в выходные — 400 рублей; Взрослые в будни — 500 рублей; Взрослые в выходные — 600 рублей; Экскурсионное обслуживание (от 1 человека) — 700 рублей.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Открытый Космос / ВК