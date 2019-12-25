Фронтовым бригадам удалось сохранить уникальные свидетельства периода Великой Отечественной войны.

Выставка "Музейщики на фронте" посвящена работе фронтовых бригад Военно-медицинского музея в период Великой Отечественной войны. Центральное место занимают макеты палаты для лечения кислородом с аппаратами искусственного дыхания и перевязочной в палатке, которые были выполнены в 1944 году. Посетители также могут увидеть модели и макеты, которые были сделаны в мастерских музея в военное время. Экспозицию составляют не только работы художников и фотографов, но и предметы трудотерапии, выполненные солдатами, которые находились на лечении в госпитале.

Место: Лазаретный переулок, д.2

Фото: milmed.spb.ru