Выставка "Марио Тестино: суперзвезда"

Тестино сотрудничал с ведущими глянцевыми журналами и снимал рекламу для Burberry и Dolce & Gabbana.

Эрарта открывает выставку работ Марио Тестино - легенды fashion - фотографии. В разные годы в его объективе оказывались мировые звезды - Мадонна, Леди Гага, Наоми Кэмпбелл, Анджелина Джоли и принцесса Диана. Тестино сотрудничал с ведущими глянцевыми журналами и снимал рекламу для Burberry и Dolce & Gabbana, а в начале нулевых он оформил знаменитый календарь Pirelli.

В мире фотографии нет другого художника со столь безграничной страстью к красоте, - так творчество Тестино охарактеризовал Карл Лагерфельд.

Адрес: 29-я линия В. О., д. 2

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: 550 рублей.

Фото: www.erarta.com