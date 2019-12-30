Выставка "Мадонна в цветах"

Выставку в Петербург привёз фонд "Новое Искусствознание". В экспозиции будут представлены работы XVII столетия, которое принято называть Золотым веком голландской живописи. Именно в эту эпоху Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель Бархатный стали создавать уникальные картины в цветочных гирляндах, пользовавшиеся огромным успехом в Европе. Оформление библейской композиции флоральной рамкой не просто вызывало эстетическое наслаждение, но и имело глубокий символический смысл.
Место: Arts Square Gallery (ул. Итальянская, д. 5)
Цена: от 150 до 350 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Arts Square Gallery
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