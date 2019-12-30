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Выставка "Мадонна в цветах"
Сегодня, 12:00
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nastya960

Выставка "Мадонна в цветах"

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В экспозицию входят работы Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля Младшего, Корнелиса ван Клеве и других.

Выставку в Северную столицу привёз фонд "Новое Искусствознание". В экспозиции будут представлены работы XVII столетия, которое принято называть Золотым веком голландской живописи. Именно в эту эпоху Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель Бархатный стали создавать уникальные картины в цветочных гирляндах, пользовавшиеся огромным успехом в Европе. Оформление библейской композиции флоральной рамкой не просто вызывало эстетическое наслаждение, но и имело глубокий символический смысл. Это одновременно говорило о бренности бытия и возвеличивании Господа. 

Место: Arts Square Gallery (ул. Итальянская, д. 5) 

Цена: от 150 до 350 рублей 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Arts Square Gallery

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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