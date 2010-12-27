Выставка "Любовь Дмитриевна Блок"

Экспозиция, посвященная актрисе, режиссере и историке балета Серебряного века.

Вставка в музее-квартире Александра Блока расскажет о личности "Прекрасной дамы", жены поэта - Любови Дмитриевне Блок. Женщина была актрисой, режиссером, историком балета и оставила заметный след в культуре Серебряного века. Узнать о деятеле культуры также можно будет из воспоминаний актрис О.С.Розиной-Лавровой и А.В.Григорьевой.

В Государственном музее истории Петербурга также хранятся фотографии, документы, письма, печатные издания и личные вещи музы Блока.

Выставка продлится до 27 марта 2020 года.

Место: ул. Декабристов, 57

Фото: spbmuseum.ru