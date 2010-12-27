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Выставка "Любовь Дмитриевна Блок"
Сегодня, 18:00
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Выставка "Любовь Дмитриевна Блок"

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Экспозиция, посвященная актрисе, режиссере и историке балета Серебряного века.

Вставка в музее-квартире Александра Блока расскажет о личности "Прекрасной дамы", жены поэта - Любови Дмитриевне Блок. Женщина была актрисой, режиссером, историком балета и оставила заметный след в культуре Серебряного века. Узнать о деятеле культуры также можно будет из воспоминаний актрис О.С.Розиной-Лавровой и А.В.Григорьевой. 

В Государственном музее истории Петербурга также хранятся фотографии, документы, письма, печатные издания и личные вещи музы Блока. 

Выставка продлится до 27 марта 2020 года. 

Место: ул. Декабристов, 57

Фото: spbmuseum.ru

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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