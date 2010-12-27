Выставка "Леонардо да Винчи. Эпоха Возрождения"

Уникальная коллекция репродукций шедевров да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других гениев Ренессанса в пространстве лофт-проекта "ЭТАЖИ".

Леонардо да Винчи — великий итальянский художник, архитектор, скульптор, учёный и изобретатель. Даже сегодня некоторые работы великого мастера остаются загадкой. Его портрет "Мона Лиза" одна из самых узнаваемых и известных в мире картин. На выставке будет репродукция этой и многих других картин. Также на выставке представлены полотна Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело и Тициана.

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)

Цена: 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: "Этажи"