Выставка "Художники "Мира искусства". Исторические прогулки".

Галерея из частных коллекций для широкой публики.

"Ленинград Центр" и антикварная галерея "Петербург" подготовили вторую выставку из трилогии отмечающих 120-летие художественного объединения "Мир искусства".

Для зрителей собрали более ста произведений живописи и графики знаменитых русских художников XIX-XX веков: Кустодиева, Бакста, Бенуа, Сомова и других. Помимо картин в залах найдутся шедевры художественного фарфора.

Выставка ценна тем, что создана из произведений частных коллекций российских любителей. В обычное время произведения не доступны для публичного показа.

Экспозиция будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00

Место: Галерея "Ленинград Центра", Потемкинская улица, 4

Возрастное ограничение: 6 +

Цена билета: от 300 рублей. Льготный – 100 рублей.

Фото: "Ленинград Центр".