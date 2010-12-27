Выставка "Город роботов"

На выставке будет представлено более 70 роботов из разных стран мира.

На выставке "Город роботов" представят более 70 новейших машин из США, Германии и Китая, театр андроидов, 11 невероятных VR-зон и интерактивное пространство с космическими технологиями!

На выставке на себя можно примерить костюм Железного человека, завести себе друзей среди гуманоидов, попробовать кофе от баристы Монти, "слетать" в космос на лифте, превратиться в небесное тело и многое другое.

Место: ТРЦ "Питерлэнд" (Приморский просп., д. 72а)

Цена: от 0 до 690 рублей

Возрастное органичение: 0+

Фото: Город роботов/ ВК