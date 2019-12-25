В Главном штабе проходит выставка "Фаберже и Великая война", экспонаты которой позволят посетителям узнать больше об истории Первой мировой войны.
В 1914 фабрику Фаберже переименовали в Московский механический завод, который начал выпускать гранаты, гильзы, кастрюли и умывальники, походные самовары и чайники, зажигалки и чарки. Так, многие изделия фабрики были приспособлены для нужд военного времени.
Цена: от 400 до 700 рублей
Где: Дворцовая площадь, 6–8
Фото: hermitagemuseum.org
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