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Выставка "Дополненная реальность"
Сегодня, 10:00
352
nastya960

Выставка "Дополненная реальность"

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Зулькарнайн Исмаил — известный фотоманипулятор. Сочетая несочетаемое, он играет со зрительским воображением.

Эрарта приглашает на выставку малайзийского художника Зулькарнайна Исмаила, известного своими сюрреалистическими фотоколлажами. Он объединяет полярные образы и рассказывает нереальные истории  о зебрах-пружинах, горных хребтах в ящике стола. При этом, художник так виртуозно склеивает изображения, что даже самый опытный глаз не замечает этого.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Эрарта

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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