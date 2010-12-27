Выставка "Цветы и женщины"

Петербургский художник посвятил свою выставку красоте.

Выставка петербургского живописца Валерика Апиняна, который ушел из жизни в июне 2019. В музее представлено 30 работ художника, посвященных красоте - природы и женщины.

Мировоззренческая и эстетическая направленность творчества Апиняна - нести в мир радость, красоту и гармонию, которые воспринимаются как безудержное движение жизни. Он не стремится к натурализму в картинах, а по-своему расставляет акценты, оставляя после просмотра полотен теплое чувство. Особенно много в своих картинах художник использовал солнечно-желтые цвета, которые отсылают нас к колористике армянских сел - родине художника.

Автор восхищается женщинами и показывает их во всем своем многообразии, создавая разные образы дам: игривые и строгие, эмоциональные и скрытные. Все это выражается при помощи палитры и различных деталей.

Выставка продлится до 15 сентября 2019.

Место: Музей искусства Петербурга XX-XXI веков (наб. канала Грибоедова, 103)

Цена: от 50 рублей

Фото: mispxx-xxi.ru