Выставка "Бэнкси: гений или вандал?"

Каждый сам должен ответить на этот вопрос.

"Стань лучшим в искусстве обмана — и тебе не придётся становиться лучшим более ни в чём", — утверждал так и не пойманный бунтарь и шутник, который изменил представление мира о стрит-арте. Бэнкси не раз привлекал к себе всеобщее внимание своими неординарными работами на острые социальные темы. Все его образы сопоставлены с мифами современности, окутаны загадками и провокациями. С 14 сентября и до начала ноября оценить творения неоднозначного художника смогут и жители Санкт-Петербурга.

Место: Манеж Конюшенного корпуса (Конюшенная пл., д. 1)

Цена: от 450 до 550 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Интересный Питер/ ВК