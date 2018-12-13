Выставка "Артист Высочайшим указом"

В музее-квартире Самойловых открылась новая экспозиция, посвященная театру позапрошлого века.

Выставка, приуроченная к 25-летию музея, рассказывает о закулисной жизни театра XIX века и взаимоотношениях артистов и царского двора.

На экспозиции представлен портреты артистов и редкие фотографии, иллюстрирующие будни студентов Петербургского театрального училища. Большой интерес для зрителей представляют архивные документы, показывающие особое внимание российских императоров к театральному миру. Среди царских указов есть и курьёзные - например, о запрете актёрам носить бакенбарды или вступать в масоны.

Адрес: ул. Стремянная, д. 8

Возрастное ограничение: 6 +

Цена: 120 рублей

Фото: ВК / Музей-квартира актеров Самойловых.