"Ревизия" - это место встречи тех, кто формирует сферу культуры, и тех, для кого эта сфера существует.

С 5 по 8 сентября на острове Новая Голландия пройдет Второй Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль "Ревизия". Посетителей ждет книжная ярмарка, встреча с авторами, лекции, дискуссии и мастер-классы.

8 сентября в пройдет круглый стол на тему "Бумажная версия всего". В начале мероприятия состоится презентация исследования "Антропология чтения в современной России". Автор исследования, Михаил Алексеевский, расскажет о том, что происходит с чтением и читателями в цифровую эпоху и как различаются предпочтения в выборе книг жителей крупных городов и маленьких сёл.

Завершится круглый стол презентацией выставки-исследования "Ревизия: городские сообщества" о том, каким образом места и сообщества создают друг друга, и том, как и насколько возможен разговор между воображаемыми и реальными, в настоящий момент существующими или давно исчезнувшими пространствами и местами.

Также в этот день состоится лекция итальянского философа Паоло Вирно "Современные городские инициативы и сообщества как не-государственная сфера общественной жизни". Вечер завершится показом фильмов "Сфера" и "Жанр", а также дискуссией с режиссером Климом Козинским.

Место: остров "Новая Голландия"

Цена: бесплатно, но нужно зарегистрироваться

Фото: newhollandsp.ru