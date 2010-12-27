Выставка "Альберт Эдельфельт и Романовы"

Редкие портреты детей императорской семьи.

В Петербурге показывают редчайшие портреты детей семьи императора. Художником полотен был финский художник Альберт Эдельфельт, его часто приглашали на императорский двор с новыми красочными заказами.

Эдельфельт добился большого признания как в Финляндии, так и в России. Его картины нежны, пропитаны светом и бесконечно притягательны.

Выставку организовали Институт Финляндии в Петербурге вместе с Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.

Цена: 300 рублей (льготный – 100)

Адрес: Университетская набережная, 17

Фото: artsacademymuseum.org