Высоцкое городское поселение признано одним из лучших по бюджетному планированию

Критерии рейтинга установлены регионом по показателям работы с бюджетом и частоты пересмотра плановых показателей.

На заседании правительства Ленинградской области отмечены лучшие муниципальные образования, которые подтвердили эффективность бюджетного планирования.

Критерии рейтинга установлены регионом по показателям работы с бюджетом и частоты пересмотра плановых показателей.

Высоцкое городское поселение в рейтинге среди муниципальных образование отмечено на 3 месте.

По итогам 2018 года на 2 месте оказались 7 районов с одинаковым количеством баллов – Бокситогорский, Всеволожский, Выборгский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Приозерский.

Рейтинг формируется ежегодно отраслевыми комитетами области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО