Высоцкое городское поселение признано одним из лучших по бюджетному планированию

На заседании правительства Ленинградской области отмечены лучшие муниципальные образования, которые подтвердили эффективность бюджетного планирования.
Критерии рейтинга установлены регионом по показателям работы с бюджетом и частоты пересмотра плановых показателей.
Высоцкое городское поселение в рейтинге среди муниципальных образование отмечено на 3 месте.
По итогам 2018 года на 2 месте оказались 7 районов с одинаковым количеством баллов – Бокситогорский, Всеволожский, Выборгский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Приозерский.
Рейтинг формируется ежегодно отраслевыми комитетами области.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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