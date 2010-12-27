Вишневский возглавит список "яблочников" на выборах в ЗакС в 2021 году

Во фракции решили напомнить о своей поддержке депутату.

Борис Вишневский возглавит список партии "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения "Яблока" на своем официальном сайте.

Члены партии выразили свою поддержку Вишневскому и выступили против травли депутата в СМИ.

"Борис Вишневский — человек несгибаемой воли, твёрдых принципов — политических и не только — и безупречной репутации", — говорится в сообщении.

Депутаты избираются в Законодательное собрание раз в четыре года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год.

Фото: Борис Вишневский / ВКонтакте