Вишневский возглавит список "яблочников" на выборах в ЗакС в 2021 году

Борис Вишневский возглавит список партии "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения "Яблока" на своем официальном сайте.
Члены партии выразили свою поддержку Вишневскому и выступили против травли депутата в СМИ.
"Борис Вишневский — человек несгибаемой воли, твёрдых принципов — политических и не только — и безупречной репутации",
— говорится в сообщении.
Депутаты избираются в Законодательное собрание раз в четыре года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год.
Фото: Борис Вишневский / ВКонтакте
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