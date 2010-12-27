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Вишневский возглавит список "яблочников" на выборах в ЗакС в 2021 году
Сегодня, 22:48
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Вишневский возглавит список "яблочников" на выборах в ЗакС в 2021 году

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Во фракции решили напомнить о своей поддержке депутату.

Борис Вишневский возглавит список партии "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения "Яблока" на своем официальном сайте.

Члены партии выразили свою поддержку Вишневскому и выступили против травли депутата в СМИ. 

"Борис Вишневский — человек несгибаемой воли, твёрдых принципов — политических и не только — и безупречной репутации",

— говорится в сообщении. 

Депутаты избираются в Законодательное собрание раз в четыре года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год. 

Фото: Борис Вишневский / ВКонтакте

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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