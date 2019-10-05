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Вышел трейлер второго cезона сериала "Метод Комински" с Майклом Дугласом

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Сериал вернется на экраны 25 октября 2019 года.

В сети опубликован трейлер второго сезона "Метод Комински" с Майклом Дугласом и Аланом Аркином в главных ролях.

В центре сюжета Сэнди Комински  ­- голливудский преподаватель актерского мастерства, у которого был очень яркий, но короткий, период славы. Ему и его агенту все никак не удается восстановить его карьеру.

Первый эпизод "Метода Комински" вышел на экраны 10 ноября 2018 года. За время вещания сериал получил высокие отзывы от критиков и выиграл две премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший сериал (комедия или мюзикл)" и "Лучшая мужская роль на ТВ" (Майкл Дуглас).
Видео: YouTube/JoBlo

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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