Вышел трейлер второго cезона сериала "Метод Комински" с Майклом Дугласом

Сериал вернется на экраны 25 октября 2019 года.

В сети опубликован трейлер второго сезона "Метод Комински" с Майклом Дугласом и Аланом Аркином в главных ролях.

В центре сюжета Сэнди Комински ­- голливудский преподаватель актерского мастерства, у которого был очень яркий, но короткий, период славы. Ему и его агенту все никак не удается восстановить его карьеру.



Первый эпизод "Метода Комински" вышел на экраны 10 ноября 2018 года. За время вещания сериал получил высокие отзывы от критиков и выиграл две премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший сериал (комедия или мюзикл)" и "Лучшая мужская роль на ТВ" (Майкл Дуглас).

Видео: YouTube/JoBlo