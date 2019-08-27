Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

Тема нового сезона - слэшеры.

В сети появился трейлер 9-го сезона сериала "Американская история ужасов" с подзаголовком "1984". Премьера нового сезона запланирована на 18 сентября.

Сюжет новых серий посвящен теме слэшеров и всячески отсылает к классическим фильмам ужасов 80-х с Джейсон Вурхизом, Майклом Майерсом, Фредди Крюгером и других. Главные роли в новых эпизодах сыграли Эмма Робертс, Билли Лурд, Гас Кенуорти, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Гроссман, Мэттью Моррисон, Анджелика Росс и Зэк Вилла.

Американская история ужасов транслируется с 2011 года. Каждый сезон проекта задуман как самостоятельный мини-сериал, на основе различных наборов персонажей и локаций, а также с собственной сюжетной линией.

Видео: YouTube/ Rotten Tomatoes TV