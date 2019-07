Вышел трейлер нового хоррора Зомби "Трое из ада"

Премьера фильма состоится 16 сентября. Покажут ли фильм в России - пока не известно.

На YouTube опубликовали первый полноценный трейлер "Троих из ада" Роба Зомби. Зомби является режиссером и сценаристом трилогии. Ранее вышли фильмы "Дом 1000 трупов", "Изгнанные дьяволом".

Малышка, Капитан Сполдинг и Отис Дрифтвуд снова пришли "кошмарить" всех людей, встретившихся им на пути. Премьера фильма состоится 16 сентября. Покажут ли фильм в России - пока не известно.

Далее в планах Роба Зомби - художественный фильм The Hills Have Eyes: The Beginning.

Видео: YouTube