  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
123
nastya960
Код вставки плеера

Вышел трейлер нового хоррора Зомби "Трое из ада"

0 0

Премьера фильма состоится 16 сентября. Покажут ли фильм в России - пока не известно.

На YouTube опубликовали первый полноценный трейлер "Троих из ада" Роба Зомби.  Зомби является режиссером и сценаристом трилогии. Ранее вышли фильмы "Дом 1000 трупов", "Изгнанные дьяволом".

Малышка, Капитан Сполдинг и Отис Дрифтвуд снова пришли "кошмарить" всех людей, встретившихся им на пути. Премьера фильма состоится 16 сентября. Покажут ли фильм в России - пока не известно.

Далее в планах Роба Зомби - художественный фильм The Hills Have Eyes: The Beginning.

Стартовали съемки второй части хоррора "Тихое место".

Видео: YouTube 

 

 

Теги: роб зомби, трейлер, трое из ада
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии