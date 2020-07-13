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Вышел трейлер нового мультсериала от автора "Рика и Морти"

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Проект получил название "Звёздный путь: Нижние палубы"

Стриминговый сервис CBS All Access выпустил первый трейлер мультсериала "Звёздный путь: Нижние палубы", автором которого стал один из создателей "Рика и Морти" Майк Макмахан.

Действие мультика разворачивается в 2380 году после событий сериала "Звёздный путь: Следующее поколение". Сюжет расскажет о жизни обслуживающего персонала одного из кораблей Звёздного флота. Во время путешествия по вселенной экипажу предстоит не только разрешить космические аномалии, но и личные проблемы.

Премьера "Звёздный путь: Нижние палубы" запланирована на 6 августа.

Видео: CBS All Access

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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