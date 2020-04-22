Вышел трейлер исторического фильма "Роберт Брюс"

Премьера фильма в Европе запланирована на 27 ноября 2020 года.

В сети опубликован трейлер исторического фильма "Роберт Брюс", снятого режиссером Ричардом Грэем ("Сахарная гора", "Ослепляющий").

Сюжет фильма разворачивается зимой 1306 года. Роберт Брюс, поднявший восстание против англичан, после поражения нашёл убежище в доме простой женщины по имени Мораг. Главную роль в ленте сыграл актер Гэбриел Бейтман, сыгравший Роберта в Храбром Сердце Мэла Гибсона.

Также в картине сыграли Талита Бейтман, Мхэйри Калви, Джанни Капальди, Уилл Карлсон, Шэйн Цвинер, Ник Фарнелл и другие. Премьера фильма в Европе запланирована на 27 ноября 2020 года.

Видео: YouTube / Movieclips Indie