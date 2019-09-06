Вышел трейлер фильма про покойную звезду Голливуда с русскими корнями

Антон Ельчин скончался в возрасте 27 лет.

В сети появился трейлер документальной картины "С любовью, Антоша", посвященной жизни и карьере покойного голливудского актёра Антона Ельчина, родившегося в Петербурге. Премьера картины состоялась на кинофестивале "Сандэнс".

Режиссёром ленты выступил дебютант Гаррет Прайс, ранее работавший монтажёром. Участие в ленте приняли многие кинематографисты, ранее работавшие с Ельчиным – Джей Джей Абрамс, София Бутелла, Николас Кейдж, Уиллем Дефо, Крис Пайн, Кристен Стюарт и другие.

В России картина выйдет 26 сентября 2019 года.

Антон Ельчин, умер 19 июня 2016 года в возрасте 27 лет: тело восходящей звезды Голливуда нашли в долине Сан-Фернандо. Его задавила собственная машина. Последним фильмом актера стала роль в фильме "Звездный путь: Бесконечность", где американец с русскими корнями сыграл одну из главных ролей.

Фото и видео: YouTube/weareaonefilms