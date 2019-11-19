Вышел трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

В сети появился первый трейлер биографического фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Сюжет картины расскажет историю знаменитого голкипера "Динамо" и сборной СССР – Льва Яшина. В фильме покажут становление спортсмена, его ошибку на мировом первенстве в Чили, стоившую ему места в команде, а также триумфальное возвращение.

Главные роли в картине сыграли Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев и другие.

Режиссером выступил Василий Чигинский, снявший "Морской патруль 2" и "Первый после Бога".

Лев Яшин – советский футболист, вратарь, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР. Единственный вратарь в истории футбола, выигравший "Золотой мяч". Входит в список лучших игроков XX века.

Видео: Ютуб/Киноафиша