Netflix показали трейлер фильма "Эль Камино: Во все тяжкие" про Джесси Пинкмана

Премьера ленты запланирована на 11 октября 2011 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер продолжения сериала "Во все тяжкие" под название "Эль Камино: Во все тяжкие".

Сюжет фильма развернется сразу после событий популярного сериала, и расскажет о судьбе Джесси Пинкмана (Аарон Пол) после финала истории. Остальные подробности проекта пока держатся в секрете.

Автором "Эль Камино" выступил создатель "Во все тяжкие" Винс Гиллиган. Помимо Пола в проекте также сыграет Чарльз Бэйкер. Премьера ленты запланирована на 11 октября 2011 года.

Сериал "Во все тяжкие" выходил на экраны с 2008 по 2013 года. Сюжет проекта рассказывал историю школьного учителя по химии, у которого врачи обнаружили рак. Чтобы заработать денег для своей семьи мужчина принимает решение начать производить метамфетамин. Сериал был тепло принят критиками и получил массу наград, включая "Эмми" за лучший драматический сериал.

Первый тизер картины:

Видео: Netflix