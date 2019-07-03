Вышел трейлер «Человека-паука: Вдали от дома

В российский прокат фильм выйдет 4 июля.

В сети появился новый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". с дополнительными сценами.

По сюжет главный герой отправляется в путешествие по Европе. Однако отдых внезапно обрывается. Человеку-пауку приходится объединиться с Мистерио (Джейк Джилленхол), чтобы вместе одолеть элементалей и спасти мир.

Не смотря на подзаголовок последних "Мстителей", именно "Человек-паук: Вдали от дома" станет заключительным фильмом третьей фазы киновселенной Marvel. Об этом утверждают авторы проекта.

События кинокомикса будут разворачиваться спустя несколько минут после окончания последней части "Мстителей". В российский прокат фильм выйдет 4 июля.

Видео: Твиттер/ Ignition ‏