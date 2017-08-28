В тизере сериала "Порох" появился исполнитель роли Джона Сноу

Звезда "Игры Престолов" Кит Харрингтон сыграет одну из главных ролей в британском сериале "Порох".

Британский канал BBC One анонсировал одну из самых долгожданных премьер в мире сериалов. Телевизионщики выпустили тизер нашумевшего проекта "Порох". Особый интерес к 31-секундному видео проявили фанаты сериала "Игра Престолов". Ведь в нем появился исполнитель роли Джона Сноу - британец Кит Харрингтон. Актер появляется в кадре всего на несколько мгновений, но и этого хватило, чтобы превратить тизер проекта в одно из самых популярных видео недели.

Известно, что исторический сериал посвящен легендарному "пороховому заговору", который был устроен в Великобритании в 1605 году. Главным героем неудачного восстания католиков против короля Якова I стал Гай Фокс, известный в массовой культуре по маске "Анонимус". Роль Гая Фокса в сериале досталась звезде "Аббатства Даунтон" Тому Каллену, а Кит Харрингтон сыграет его единомышленника Роберта Кейтсби. Отметим, что образ этого персонажа серьезно отличается от внешнего вида Джона Сноу из "Игры Престолов".