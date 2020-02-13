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Вышел новый трейлер комедии "Номер Один" с Собчак и Янковским

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Фильм выйдет на большие экраны 19 марта 2020 года. 

В сети опубликован трейлер российской комедии "Номер Один", снятой режиссером Михаилом Расходниковым ("Временные трудности", "Дорогой папа"). Постановщик признался, что в работе над картиной вдохновлялся лентами Гая Ричи, "Аферой Томаса Крауна" Джона Мактирнана и трилогией Стивена Содерберга про друзей Оушена.
Комедия расскажет о том, как молодой авантюрист Артем знакомится с легендарным когда-то похитителем предметов искусства Феликсом, известным в преступном мире как "Номер один". "Старая школа" и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – "No 1" Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене матерого афериста. Но Артем случайно влюбляется в девушку – следователя, которая мечтает поймать Феликса с поличным.

Главные роли в картине сыграли Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов и другие. Фильм выйдет на большие экраны 19 марта 2020 года. 


Видео: Megogo Distribution

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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