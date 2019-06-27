Вышел дублированный трейлер фильма "Синяя Бездна 2" про акул-убийц

В российский прокат картина выйдет 15 августа 2019 года.

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустила первый тизер предстоящего фильма ужасов про акул-убийц "Синяя бездна 2". В российский прокат картина выйдет 15 августа 2019 года.

По сюжету фильма, три подруги отправляются исследовать подводный разрушенный город. Выясняется, что помимо людей к руинам приплыли кровожадные акулы. Теперь героиням предстоит не изучать заброшенные здания, а спасать свою жизнь.

Режиссером ленты выступил Йоханнес Робертс. Главные ролик в картине сыграли Джон Корбетт, Ниа Лонг, Брэк Бэссинджер, Корина Фокс, Софи Нелисс, Систин Роуз Сталлоне и другие.

Отметим, что лента является сиквелом фильма "Синяя бездна", который вышел в 2016 году. Сборы фильма окупили бюджет почти девять раз, несмотря на то, что фанаты и критики встретили ленту достаточно холодно.

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Видео: Кинокомпания ВОЛЬГА