В сети опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли"

Премьера фильма в России запланирована на 14 ноября 2019.

В сети появились первый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом. Ролик был опубликован на официальном ютуб канале студии Sony Pictures Entertainment.

Подробности сюжета пока не известны, однако предположительно действие фильма станет продолжением оригинального сериала 70-х и диологии с Дрю Бэрримор, Камерон Диаз и Люси Лью, вышедшей в 2000-ых.

Главные роли в картине сыграли звезда "Сумерок" Кристен Стюарт, Наоми Скотт из "Могучих рейнджеров" и Элла Балинска из "Чисто английского убийства". Они сыграют роли шпионок Сабины Уилсон, Джейн Кано и Елены Хафлин.

Режиссером картины выступила актриса и режиссер Элизабет Бэнкс, ранее снявшая фильм "Идеальный голос 2". Она же сыграла роль нового Босли – агента, отвечающего за связь шпионок с начальством. Помимо женских персонажей в картине появятся и мужчины в исполнении в Патрика Стюарта, Джонатана Такера и Ната Факсона. Премьера фильма в России запланирована на 14 ноября 2019.

Видео: Ютуб/ Sony Pictures Entertainment