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Вышедшую из бара девушку силой затащили в машину и увезли
Сегодня, 13:24
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TretyakovaS
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Вышедшую из бара девушку силой затащили в машину и увезли

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Полиция Красносельского района проверяет заявление о похищении человека.

Ночью 2 сентября в полицию позвонила 47-летняя жительница Петергофа. Она рассказала, что стала свидетельницей преступления. 

По ее словам, в полпервого ночи из гриль-бара в доме 6 по улице Адмирала Трибуца вышла светловолосая молодая девушка. За ней увязались двое мужчин "нерусской" внешности. Один из них несколько раз ударил девушку и затащил в черный "Мерседес". За рулем сидел мужчина "азиатской" внешности, в салоне также находилась агрессивная собака бойцовой породы рыже-черного окраса. Автомобиль уехал в сторону ЖК "Балтийская жемчужина".

Очевидица разглядела госномер машины, автомобиль объявлен в розыск. 

Теги: криминал , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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