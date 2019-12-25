Вирусолог: "Коронавирус не отступит, пока им не переболеет большая часть населения"

Оберемок рассказал, что к лету заболеваемость снизится, так как коронавирус боится солнечного света.

Пандемия не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет коронавирусом. Такого мнения придерживается вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

Оберемок рассказал, что к лету заболеваемость снизится, так как коронавирус боится солнечного света. Но "облегчение" наступит, когда большая часть планет переболеет, при этом 80% не заметят симптомов.

Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет. Владимир Оберемок, вирусолог

Вирусолог отметил, что обычно вирус, проходя через человеческую популяцию, становится не таким опасным. По мнению специалиста, создание вакцины от нового коронавируса осложняется его быстрой изменчивостью.

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