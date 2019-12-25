Вирус папилломы человека: диагностика и лечение

Согласно статистике, в мире насчитывается 660 млн человек, у которых диагностировали ВПЧ. Это заболевание может стать причиной онкологии и других недугов. Ежегодно более 300 тысяч человек умирают от рака, вызванного вирусом папилломы человека. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, старший научный сотрудник НИИДИ ФМБА России Ирина Владимировна Фридман рассказала, как не допустить заражения, и что делать, если у вас ВПЧ.

Вирус папилломы человека, или ВПЧ, нередко называют "медленным убийцей". Чем может быть опасно это заболевание? Какие типы вирусов особенно опасны? Правда ли, что ВПЧ может привести даже к онкологии?

Вирус папилломы человека вызывает ряд различных заболеваний – от поражения только кожи (бородавки обычные, бородавки плоские, бородавки подошвенные), половых органов (генитальные бородавки, карцинома шейки матки, влагалища, вульвы) и до развития поражений в рамках других систем (опухоли прямой кишки, гортани, полости рта, глотки). Множественность заболеваний, вызванных ВПЧ, заключается в том, что существуют, по крайней мере, 200 различных типов вируса папилломы. Некоторые из них не вызывают злокачественных опухолей, а другие являются онкогенными (оказывают канцерогенное действие). Самые опасные заболевания, за которые отвечает ВПЧ – эпителиальные злокачественные опухоли. Присутствие генетического материала вируса в клетках рака отмечается в:

- 95% случаев рака шейки матки;

- 90% анального рака;

- 40% рака вульвы;

- 40% рака влагалища;

- 12% рака горла;

- 3% рака полости рта.

Стоит ли бить тревогу, если обнаружили у себя бородавки на коже? Какие анализы необходимо сдать, чтобы обнаружить онкогенные типы ВПЧ?

Каждая бородавка, папиллома или кондилома является резервуаром для вируса папилломы человека. Этот вирус накапливается и в тканях, окружающих новообразование, что может становиться причиной изменения ДНК клеток эпителия кожи или слизистых половых органов, в результате развиваются предраковые состояния.

Варианты лабораторной диагностики ВПЧ-инфекции:

Выявление койлоцитов в цитологических мазках. Койлоциты – это плоский эпителий, выстилающий шейку матки, который был поражен ВПЧ. Мазок пациентки изучается под мощным микроскопом, увеличивающим клетки в несколько десятков раз. Койлоциты выявляются только у пораженном ВПЧ эпителии. К недостаткам метода можно отнести невозможность установить штамм вируса, а также выявить вирус на интегрированной стадии. Также койлоциты могут обнаруживаться и в случае доброкачественных процессов, например, при хроническом цервиците.

Иммуногистохимическое выявление маркеров пролиферации р16/ki 67. Взятие тканей производится методом биопсии. Затем на взятую ткань, вырабатывающую онкогенные тела, наносят реактив с антителами, который соединяется с онкобелками. В норме онкогенных тел быть не должно. Суть в том, что онкобелок р16 подавляет активность ферментов, регулирующих фазы клеточного цикла.

У здоровой клетки экспрессия (преобразование информации гена в РНК) ограничена, а у поражённой ВПЧ клетки экспрессия избыточна. Р16 является маркером экспрессии онкоагрессивных белков Е6 и Е7, а маркер ki 67 является показателем пролиферации, т.е. активности опухоли. В норме белки p16INK4a и ki-67 выявляться не должны.

В зависимости от количества р16 и индекса ki 67 дается заключение, по которому ставится диагноз "дисплазия" или "рак шейки матки".

Каким образом передается ВПЧ?

ВПЧ может передаваться одним из трех вариантов:

- половой акт с инфицированным лицом;

- передача инфекции от матери к ребенку в период беременности (вертикальный способ);

- передача при тесном контакте "кожа к коже".

Основной путь передачи ВПЧ инфекции – половой, во время традиционного, анального или орального секса с человеком, имеющим клинические или субклинические проявления ВПЧ-инфекции или вирусоносителем. Распространена также передача ВПЧ инфекции по вертикальному пути, от матери к плоду.

Как можно защититься от ВПЧ?

Вакцинация против ВПЧ является единственной эффективной и безопасной мерой первичной профилактики аногенитальных видов рака и бородавок. Вакцинация предотвращает инфицирование при первом половом контакте, вследствие этого ее наибольшая эффективность наблюдается при вакцинации еще до начала половой жизни. Презервативы при правильном применении могут снизить вероятность инфицирования ВПЧ и риск развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний, однако не могут полностью защитить, так как вирус может находиться и в других областях, не защищенных презервативом.

Планируется ли в СПб программа бесплатной вакцинации против ВПЧ? Если да, то на кого они будут рассчитаны и почему? И когда такие программы станут реальностью?

В Санкт-Петербурге в настоящий момент разработана программа регионального календаря прививок, в который включена вакцинация против ВПЧ подростков 11-13 лет. Так как вакцинация против ВПЧ инфекции наиболее эффективна до начала половой жизни. Однако дальнейшее принятие и реализация программы зависит от руководства региона.

Сегодня существуют множество мифов вокруг вакцины от ВПЧ. Насколько они оправданы? Безопасна ли вакцина? Можно ли вакцинироваться на протяжении всей жизни или есть рекомендованный порог?

Согласно тексту Документа по позиции ВОЗ "Вакцины против вируса папилломы человека" (последнее обновление август 2017 года), проанализированы все поступившие сообщения о серьезных побочных проявлениях после вакцинации против ВПЧ. Не было обнаружено взаимосвязи вакцинации против ВПЧ с аутоиммунными заболеваниями, венозной тромбоэмболией, параличом, судорогами, рассеянным склерозом, анафилактическими реакциями и другими заболеваниями. Не доказано повышение риска влияния вакцинации на течение и исходы беременности. Вакцина обладает хорошим профилем безопасности и эффективности.

Вакцинация проводится в определенные возрастные периоды. И женщинам, и мужчинам возможно провести вакцинацию с 9 до 45 лет. Но наиболее подходящий возраст – 9-13 лет, до начала половой жизни.

Если онкогенный тип ВПЧ уже выявлен, как часто необходимо проходить обследование? К какому врачу можно обратиться петербуржцам?

При выявлении онкогенного штамма ВПЧ инфекции обследование проводится 1 раз в шесть месяцев. Чаще всего пациенты с ВПЧ инфекцией наблюдаются гинекологом, урологом и дерматологом.

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