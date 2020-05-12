"Это надежда на то, что все это когда-нибудь закончится". Главный художник Музея самоизоляции в Ленобласти рассказал об экспонатах

Создатели музея хотят сформировать полноценную, многогранную картину времени пандемии и самоизоляции. По их словам, это поможет ученым более детально изучить эту "маленькую эпоху".

С 16 мая начнет работать Виртуальный музей самоизоляции, созданный музейным фондом Ленинградской области. В день, когда должна была состоятся всероссийская акция "Ночь музеев", работники выставки начнут принимать "экспонаты" через сайт.

Сам музей будет представлять из себя некий срез "маленькой эпохи" коронавируса, то, как жизнь людей изменилась в четырех стенах. В основном, это видео и фото, однако создатели готовы принимать и физические экспонаты.

Уже сейчас, в тестовом режиме, работает прием материалов. Их будут собирать вплоть до полного окончания всемирного карантина.

В основном, присылают фото и фото-коллажи, видео и литературные истории. Не мало, при этом, и эмоций, которые оставляют люди. Например, фотография "Я смотрю в окно и вижу, что в парке гуляют без масок". Никита Сазонов, один из основателей Виртуального музея самоизоляции

После окончания режима самоизоляции будет запущенна оффлайн-выставка карантинных экспонатов. Первично все экспонаты будут базироваться в зале Музейного агентства Ленинградской области. Однако создатели уверены, что смогут продемонстрировать выставку и в других городах Ленобласти.

Для меня, прежде всего, задача подобных проектов - соединение людей. Дать людям почувствовать, что ты не одинок, что другие люди находятся в таких же обстоятельствах. К тому же это такой маленький обмен информацией. Поэтому для меня этот проект - это надежда на то, что все это когда-нибудь закончится. Никита Сазонов, один из основателей Виртуального музея самоизоляции

Работы присылают не только из области. По словам Никиты Сазонова, география экспонатов простирается от Лиссабона до Красноярска.

Фото: museumathome.ru

Видео: Piter.TV