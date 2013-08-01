В этом году в Петербурге на развод подали более 20 тыс. пар

Однако с начала 2021 года в городе связать себя узами брака захотели 11 087 пар.

С начала 2021 года в Петербурге связать себя узами брака захотели 11 087 пар. Об этом "Невским новостям" рассказали в пресс-службе городского ЗАГСа. Отмечается, что в прошлом году с января по апрель пожениться решили 9 741 пара.

Однако с увеличением числа браков, выросло и количество разводов в городе. Как выяснилось, в Петербурге с января по апрель этого года на развод подали 27 529 пар. Отмечается, что показатели в прошлом году были меньше - 7 279 разводов. Примечательно, что в январе 2020 года развестись хотели 2 309 пар, а в апреле месяце прошлого года на развод подано 861 заявление.

Ранее мы писали, что с 31 марта петербуржцы смогут подать заявления в ЗАГС на последние 3 месяца 2021 года.

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