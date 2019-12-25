Выпускник ИТМО подарил петербургским школьникам 54 ноутбука

Также мужчина направил в одну из городских больниц 800 респираторов.

Выпускник университета ИТМО Максим Гаврилов купил для петербургских школьников 54 ноутбука и подарил гаджеты нуждающимся. Об этом сообщается на официальном портале вуза.

По словам Гаврилова, он увидел новость о том, что у многих учеников нет возможности учиться онлайн из-за отсутствия компьютеров или планшетов, поэтому решил помочь, пока у него самого была такая возможность. Мужчина заказал партию ноутбуков, которые доставили в комитет образования. Кроме того, выпускник ИТМО оказал помощь многопрофильной больнице №2, направив туда восемь сотен респираторов.

Там работает мой друг детства. Когда я увидел в новостях, что больница, где он работает, полностью переходит на инфекционный режим, то связался с ним и спросил, могу ли чем-нибудь помочь. Он ответил, что в целом всего хватает, но могут понадобиться дополнительные средства защиты. Максим Гаврилов.

Мужчина отметил, что готов помочь при необходимости: своего друга из больницы он попросил обращаться, если возникнут трудности. Однако надеется, что история с коронавирусом вскоре пойдет на спад.

Также мы рассказывали, что за две недели для школьников Ленобласти собрали более 2300 планшетов.

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