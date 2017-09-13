Виновника ДТП на улице Солдата Корзуна усадили в машину ДПС в наручниках

В ночь на 13 сентября автомобиль “Фольксваген”влетел в автобусную остановку около перекрестка проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Сбиты люди. Пострадали две женщины и мужчина. Пешеходы лежали на асфальте в крови, но были живы. В настоящее время их госпитализировали. Водителя “Фольксвагена” увезли сотрудники службы ДПС. Мужчину посадили в машину в наручниках. По словам друга виновника ДТП, ему уже удалось пообщаться с автовладельцем. Последний рассказал, что у машины взорвалось колесо. Мужчина попытался затормозить, но из-за мокрой дороги иномарка потеряла управление и не смогла остановиться. Видео: Вконтакте/cannabis87