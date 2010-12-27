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Виновный в гибели пешехода на Выборгском шоссе получил условный срок
Сегодня, 19:38
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Виновный в гибели пешехода на Выборгском шоссе получил условный срок

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ДТП произошло в сентября 2017 года.

Спустя два года суд избрал наказание водителю, который насмерть сбил пешехода на КАД. Мужчина получил условный срок и штраф, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 30 сентября 2017 года. Как было установлено, обвиняемый Владимир Сычев ехал за рулем легковушки по левой полосе съезда с Выборгского шоссе на КАД. У дома №503 по Выборгскому шоссе мужчина сбил пешехода. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. 

Водитель не признал свою вину. 

Суд назначил виновнику наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три петербуржца отбудут в колонию за многомиллионные аферы со страховыми компаниями. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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