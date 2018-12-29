Вилючинские народные исполнители стали лучшими в Петербурге

Гостям удалось забрать все призы в заявленных категориях.

В Северной столице состоялся народный фестиваль-конкурс "Русское рождество в Санкт-Петербурге. В город на Неве прибыли коллективы из всех регионов страны. Большинство побед в номинациях досталось артистам вилючинских казачьих ансамблей "Младушка" и "Родные напевы". Участникам удалось стать лучшими во всех категориях, в которых они были заявлены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Камчатского края.

Отметим, что в конкурсной программе участвовало более 90 исполнителей и дуэтов. Событие состоялось при поддержке Министерства России. Благодаря мероприятию чиновники надеются развивать народное творчество и сохранить наследие и традиции русского народа.

Фото: пресс-служба Министерства культуры Камчатского края.