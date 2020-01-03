До субботы в городе будет холодно, но без осадков.

Роман Вильфанд: оттепель придет в Москву во второй день новогодних каникул. В понедельник 31 декабря в столице прошла самая холодная ночь декабря. Температура воздуха достигла минус-4-6 градусов по Цельсию. И.о. директора Гидрометцентра РФ рассказал, что по области показатели еще ниже - до минус девяти. На севере ЦФО ночная температура опустилась до минус 15-16 градусов.

В ночь на 2 января температура упадет до минус 7-8 градусов. Затем на некоторое время стоит ожидать повышения до нуля по Цельсию. Максимального значения погода достигнет в четверг - до плюс трех градусов. Холодная погода сохранится до субботы, давление останется ниже нормы, небо будет облачным. При этом осадков ждать не стоит.

Ранее Piter.tv писал о том, что МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве.

Видео: YouTube/Timelab Pro